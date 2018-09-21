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Netanyahu'dan 'a savaş iması

Bu hafta 'de ' adına Hizbullah'a silah transfer etmeye hazırlanan Suriye hedeflerini' vurduğunu iddia ederek uçağının düşmesine yol açan 'in Başbakanı , İran'a savaş açma imasında bulundu. Netanyahu "Savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 11:28
Netanyahu'dan İran'a savaş iması

Netanyahu, Batı Kudüs'te 1973'te Mısır ile yapılan Yom Kippur Savaşı'nda öldürülen askerleri için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Savaştan kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz, ama savaş bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket edeceğiz" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; 'ı savaş açmakla tehdit eden Netanyahu, "İran bugün Ortadoğu'da dünyanın gözü önünde İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunan saldırgan güçleri yönetiyor. Kendimizi bu tehlikeye karşı savunmak bizim görevimizdir ve bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

RUS UÇAĞININ DÜŞMESİNE SEBEP OLMUŞTU

İsrail bu hafta 'de 'İran adına Hizbullah'a silah transfer etmeye hazırlanan Suriye askeri hedeflerini' vurduğunu iddia etmiş, saldırı sırasında Suriye hava savunma unsurları yanlışlıkla uçağının düşmesine yol açmıştı.

Olayda 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

İsrail Suriye'de yaşanan olayla ilgili bilgi vermesi için Hava Kuvvetleri Komutanı Amikam Norkin'i Moskova'ya göndermişti.

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Netanyahu'dan İran'a savaş iması
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