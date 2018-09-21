Suriye'de Türkiyesiz bır çözüm imkansız “idlib’de saldırının engellenmesi türkiye’nin zaferidir”

Amerika'daki resmi kurum temsilcileri ve düşünce kuruluşlarının uzmanlarının da katıldığı telekonferansta, Yahya Al Aridi, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki durdurulan barış görüşmelerinin Suriye'deki savaşın başlangıcından bu yana nasıl farklılıklar yarattığına dair bilgiler sundu. Aridi, İdlib'in 3 milyondan fazla Suriyeli sivili olduğunu belirterek, Suriye muhalif kanadın, Türkiye'nin çok önemli bir konumda yer aldığını ve kritik bir görevi olduğunu açıkladı. Aridi, İdlib'in Suriye'nin diğer bölgelerden farklı olduğunu ve İdlib'in Türkiye'ye yönelik bir ulusal güvenlik endişesi olduğunu, Rusların ve İranlıların kendi çıkarları için bölgeye hakim olmak istediklerini söyledi.

"İDLİB ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

Dış politikadaki başarılı analizleri ile bilinen İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Üniver Noi, İdlib'in önemli bir bölge olduğunu belirterek, Suriye muhalefetine ait kalan son toprak olduğunu da belirtti. Türkiye'nin , İdlib'te yaşanacak saldırı dolayısı ile Türkiye'ye büyük bir mülteci dalgası tetikleyeceğinden korktuğunu belirtti. Bunun sadece Türkiye için bir sorun değil, genel olarak Avrupa için bir sorun olduğunu da belirten Noi, mültecilerin sınırlarını aşmasını önlemek için, bazı ülkeler tarafından alınan eylemlere dikkat çekerek, Avrupa ülkeleri arasındaki mültecilerin görüşlerinde artan eşitsizliğe değindi.

Washington'da aktif olarak Suriye konusunda çalışmalar yapan Mouaz Moustafa ise , İdlib'deki mevcut durumu dinleyicilere aktardı. Moustafa, İdlib'i bombalamak ve işgal etmenin, Esad rejimi için çok önemli olduğuna inandığını ve Idlib'in, Doğu'ya dönmeden önceki son bölüm olduğunu vurguladı,

"İDLİB'DE BÜYÜK VE YOĞUN SALDIRININ ENGELLENMESİ TÜRKİYE'NİN ASKERİ VE DİPLOMATİK ZAFERİ"

Moustafa, daha büyük ve yoğun bir saldırının ertelenmesinin Türkiye'nin askeri ve diplomatik zaferi olduğunu belirterek, şu anda askeri bir saldırının tamamen önlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Moustafa, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok daha büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Üç konuşmacı da, Esad rejiminin tehdidini engellemek için güçlü bir ABD-Türkiye işbirliğinin gerekli olduğunu belirterek, iki NATO müttefikinin birbirini daha iyi anlaması gerektiğini vurguladı.