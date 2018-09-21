Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu

Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu

'ın resmi televizyon kanalında ilk kez bir kadın spiker ana haber bültenini sundu.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 16:06
Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu

'ın resmi televizyon kanalında ilk kez bir kadın spiker ana haber bültenini sundu.

Ülkenin resmi kanalı Es-Suudiyye'de (Saudi Tv) dün ilk kez ana haber bülteninde Viam ed-Dahil adlı kadın spiker seyircinin karşısına çıktı.

Dahil, kanalın ve ana haber bülteninin yeni yayın döneminin tanıtımı dolayısıyla bülteni spiker Ömer en-Neşvan'la sundu.

Lübnan Amerikan Üniversitesi Basın Bölümü'nden mezun Dahil, daha önce Londra merkezli Al-Hayat gazetesi, merkezli televizyonu ve Al Arab televizyonu gibi tanınmış medya kuruluşlarında çalıştı.

Suudi Arabistan'da son dönemde yapılan açılımlarla kadınlara araba kullanma, veli izni aranmaksızın şirket kurabilme, 'nda çalışabilme, spor müsabakaları için stadyuma gidebilme gibi haklar verilmişti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Suudi resmi kanalında ilk kez ana haberi kadın spiker sundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN