Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Tanzanya'da feribot faciası: Yas ilan edildi

'da feribot faciası: Yas ilan edildi

’daki ’nde adalar arası yolcu taşıyan feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 136’ya yükseldiği öğrenildi. Ülkede 4 günlük yas ilan edildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 23:15
Tanzanya'da feribot faciası: Yas ilan edildi

'ndeki Ukara ve Bugorora adaları arasında yolcu taşıyan 'MV Nyerere' isimli feribot dün Ukara Adası yakınlarında alabora olmuş ve batmıştı.

lı yetkililerin yaptıkları son açıklamada, feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 126'dan 136'ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, feribotun kapasitesinin 101 kişi olmasına rağmen karşın feribotta 200'den fazla yolcunun olduğu kaydedildi.
Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yaşanan facia sebebi ile ülkede 4 günlük yas ilan etti.
1996 yılında Viktorya Gölü'nde batan başka bir feribotta 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2012 yılında aynı gölde yaşanan diğer bir kazada da 145 kişi yaşamını yitirmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tanzanya'da feribot faciası: Yas ilan edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN