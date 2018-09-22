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Laboratuvarda suni yemek borusu

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Laboratuvarda suni yemek borusu
ABD'NİN Cincinnati Çocuk Hastanesi Kök Hücre ve Organ Tıbbı Merkezi'nde araştırmalarını yürüten bilim insanları, laboratuvar ortamında yemek borusu üretmeyi başardı. üretilen minyatür yemek borusu, 2 ayda 300-800 mikrometre boyutuna ulaştı. Yapay yemek borusunun, hastalıkların teşhis ve tedavi sürecinde önemli roller oynayabileceği kaydedildi. Cell Stem Cell adlı bilimsel dergide yayımlanan makaleye göre, yapay yemek borusu, şimdiye kadar sadece kök hücre bazlı bir başlangıç yapılarak üretilen ilk yapay organ oldu.
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Laboratuvarda suni yemek borusu
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