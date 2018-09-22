Seri kedi katili tilki çıktı

İngıltere'nın güneyindeki Croydon kasabasında 10 yıldır 400'ün üzerinde kedinin ölmesi üzerine açılan soruşturmada "seri kedi katil
i" izine rastlanmadı. Polis
kedi leşleri üzerinde yapılan inceleme sonrasında insan izine rastlanmadığını belirterek, ölümlere tilkilerle araçların neden olabileceği kanısına vardı. Polis, güvenlik kameraları kayıtlarının da üç kedinin tilkiler tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini belirterek, bazılarınınsa araçların çarpmasıyla hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.