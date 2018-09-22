Tanzanya’da feribot faciası: 140 ölü

Afrika
'nın doğusunda yer alan Tanzanya
'da bir yolcu feribotunun Viktorya Gölü
üzerinde alabora olması sonucu 140 kişi hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre; önceki akşam aşırı yüklendiği ileri sürülen bir feribot Viktorya Gölü'nde alabora oldu. Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan feribotta çok sayıda yolcu olduğu tahmin edilirken, şimdiye kadar 140'tan fazla kişinin cesedine ulaşıldı. Su altında kalan 100'e yakın ceset daha olabileceği belirtildi. Kazanın, feribot limana sadece 50 metre uzaklıktayken meydana geldiği aktarıldı. Mwanza Bölge Komiseri John Mongella, normal şartlar altında yaklaşık 100 yolcu taşıması gerektiği belirtilen feribotta kaç kişinin olduğunu tahmin edemediklerini söyledi. Mongella, 40'a yakın kişinin kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı. 1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü üzerindeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.