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Toprak 29 kişiyi yuttu

Giriş Tarihi: 22.9.2018
Toprak 29 kişiyi yuttu
'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda ölü sayısı 29'a yükselirken, afet bölgesinden bin 200 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, heyelanın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan kişi sayısının yeni bir heyelan riski nedeniyle azaltılması talimatını verdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin gün içinde afetin yaşandığı Naga şehrini ziyaret etmesi bekleniyor. Yetkililer, önceki gün şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını, 60'tan fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı. Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği kaydedilmişti.
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Toprak 29 kişiyi yuttu
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