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'daki terör saldırısını kınadı

'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 17:44
Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı

'ın Ahvaz kentinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ahvaz şehrinde askeri geçit töreni sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah İran-Irak savaşının 38. yılı dolayısıyla Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki askeri törene düzenlenen silahlı saldırıda 24 kişinin öldüğü, 53 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı
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