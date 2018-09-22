YPG’ye 1 ayda 1500 TIR silah

ABD, Suriye
'de terör örgütü YPG
/ PKK
işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkıyatına devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre son bir ayda yaklaşık bin 500 TIR, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından, gece geç saatlerde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alana giriş yaptı. Kaynaklar, bunların birçoğunun Deyrizor'da DEAŞ
'la çatışacağı bahanesiyle YPG/PKK'ya destek için gittiğini, bir kısmının ise ABD'nin Harab Işk, Çelebi ve Ayn İsa'daki depolarına iletildiğini bildirdi. Kameralara yansıyan sevkıyatlarda, zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve mühimmatı, iş makineleri ve çok sayıda prefabrik barınma malzemesi yer aldı. Mevcut durumda ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede 15 üs ve askeri noktaya sahip. ABD, Kamışlı ve Deyrizor'da toplam 3 üssün inşasını ise sürdürüyor. ABD, özel birliklerle YPG/ PKK'ya DEAŞ karşıtı operasyonlarında destek verirken, Özgür Suriye Ordusu'na karşı da koruma sağlıyor.