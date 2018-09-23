İran şokta! Askeri geçide terör saldırısı: 29 ölü

İran
'ın Ahvaz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 29 kişi yaşamını yitirirken, 60 kişi de yaralandı. İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında ölenlerden 14'ünün Devrim Muhafızları askeri ve diğerlerinin siviller olduğu kaydedildi. Saldırıyı askeri üniforma giyen teröristlerin yaptığı öğrenildi. ABD'Yİ SUÇLADILAR
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Eğitilen, silahlandırılan ve yabancı bir rejim tarafından desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdılar" ifadelerini kullandı. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif saldırının El-Ahvaziye adlı ayrılıkçı örgüt tarafından düzenlendiğini açıkladı. Şerif, söz konusu örgütün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini iddia etti. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü de, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı saldırıdan sorumlu tutarak, "Cevapsız kalmayacak" dedi. Öte yandan terör örgütü DEAŞ da saldırıyı üstlendi.