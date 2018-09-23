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'ya ülkesinden 'tam yetkili elçi' görevi!

Ünlü şarkıcı , ülkesi Barbados tarafından sıra dışı ve tam yetkili elçilik görevine getirildi. Rihanna, Barbados'da eğitim, ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 12:44
Rihanna'ya ülkesinden 'tam yetkili elçi' görevi!

Dünyaca ünlü şarkıcı 'ya memleketi Barbados'da hükümet tarafından yeni bir elçilik unvanı verildi.

BBC'nin haberine göre, asıl adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, Barbados hükümetince ülkesinin "Sıra dışı ve Tam Yetkili Elçisi" atandı.

Rihanna, yeni elçilik unvanıyla Barbados'da eğitim, ve yatırımı teşvik etmekle sorumlu olacak.

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Rihanna'nın ülkesini çok seven, özellikle eğitim ve sağlık alanlarına hayırda bulunan bir sanatçı olduğunu belirterek, kendisine elçilik sıfatını takdim etmekten onur duyduğunu söyledi.

Ülkesinin 2008 yılından bu yana kültür elçisi olan Rihanna, "bu prestijli unvanın kendisini çok onurlandırdığı" açıklamasını yaptı.

Rihanna, "Sorumluluk almak için hazır ve heyecanlıyım. Barbados için Başbakan Mottley ve ekibiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Tüm zamanların en çok satan albümüne sahip şarkıcılarından Rihanna, Karayipler'de bir ada ülkesi olan Barbados'da Saint Michael'de dünyaya geldi, başkent Bridgetown'da büyüdü.

Rihanna, gençlik yıllarında ABD'li bir yapımcı tarafından keşfedildi.

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Rihanna'ya ülkesinden 'tam yetkili elçi' görevi!
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