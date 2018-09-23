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Silah bıraktırma diplomasisi sonuç verdi

’de silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belli olurken, silah bıraktırma diplomasisi de netice vermeye başladı. Bazı Arap unsurların Ankara’nın formülüne ikna olduğu öğrenildi

ANKARA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2018
Silah bıraktırma diplomasisi sonuç verdi
Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı 'in Soçi'deki görüşmelerinin ardından için önemli bir mutabakat imzalanmıştı. İdlib'de silahların bıraktırılması ve silahlardan arındırılmış 15-20 kilometrelik bir alan oluşturulması kararlaştırılmıştı. Bu kararların ardından yetkililer sahada yapılacakları çalışmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının belirlendiğini duyurdu. Bir yandan bu çalışmalar sürerken diğer yandan silah bıraktırılacak terör grupları üzerinde çalışmalar sürüyor. Hem Türkiye'nin istihbarat elemanları hem de özel kuvvetler bünyesinde görev yapan askerler sahada "silah bıraktırma" diplomasisi yürütüyor. Bu kapsamda sahadaki ılımlı muhaliflerden destek alındığı öğrenilirken, tehlikeli görülen ve elinde ağır silah bulunan gruplar şu an için ikna edilerek silah bıraktırılmaya çalışılıyor.
Silah bırakmayan gruplara ise sonuçlarına katlanacakları mesajı veriliyor. Şu an için ikna diplomasisi yürürken, ikna olmayan gruplara karşı alınabilecek bütün tedbirler için hazırlık yapılıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre silah bıraktırma diplomasisinin sahada netice vermeye başladığı, bazı Arap unsurların Ankara'nın formülüne ikna olduğu bildirildi.

İDLİB HALKI YİNE TÜRKİYE BAYRAKLARIYLA SOKAKTA
'nin İdlib kentinde halk özellikle önceki gün Türkiye bayrakları ile sokaklara dökülerek Esad rejimi karşıtı sloganlar attı.
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Silah bıraktırma diplomasisi sonuç verdi
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