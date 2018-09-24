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askerleri ’de 1 Filistinli’yi şehit etti

Giriş Tarihi: 24.9.2018
İsrail askerleri Gazze’de 1 Filistinli’yi şehit etti
'nin doğusunda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen onlarca Filistinli, sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği yaktı, havai fişek fırlattı. İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit olduğu belirtildi. Gösterilerde ayrıca 1'i ağır 20 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri de Gazze'deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri vurdu. Saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
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İsrail askerleri Gazze’de 1 Filistinli’yi şehit etti
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