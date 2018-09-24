İsrail askerleri Gazze’de 1 Filistinli’yi şehit etti

Gazze
'nin doğusunda barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında bir araya gelen onlarca Filistinli, İsrail
sınırı yakınlarındaki bölgelerde araç lastiği yaktı, havai fişek fırlattı. İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu başından vurulan Filistinli İmad Davud İşteyvi'nin (21) şehit olduğu belirtildi. Gösterilerde ayrıca 1'i ağır 20 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail Hava Kuvvetleri de Gazze'deki Bureic mülteci kampında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlileri vurdu. Saldırıda en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı.