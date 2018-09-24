PKK Kerkük'e sızmaya çalışıyor

Kerkük'teki Türkmenler, PKK'lı teröristlerin yaklaşık bir yıl önce kenti terk eden Peşmerge ve asayiş güçlerinin "eski mensupları" adı altında bölgeye geri döndüklerini ve kendilerini taciz etmeye başladıklarını belirtiyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Teşkilat Sorumlusu Muhammet Saman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü PKK, yeniden Kerkük'ün çeşitli semtlerine yerleşmeye başladı." dedi.

Kerkük'e sızmaya çalışan terör örgütü PKK mensuplarının Türkmen kuruluşlarının yakınında yerleşme çabalarına dikkati çeken Saman, "Terör örgütü mensupları, Irak Türkmen Cephesi binaları yakınında ev kiralayarak yerleşmeye başladılar." diye konuştu.

TÜRKMENLER ENDİŞELİ

ITC Kerkük Sorumlusu Saman, Kürt siyasi partilerinin Bağdat'ta yeni hükümete katılmak için öne sürdüğü Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük'e dönmesi şartının da endişelerini artırdığını dile getirdi.

Saman, "Peşmerge ve Kürt asayiş güçleri arasında terör örgütü PKK unsurları da olacaktır. PKK'nın Türkmenlere yönelik katliam düzenleyebileceğinden endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son on beş yıl boyunca özellikle Kerkük ve Tuzhurmatu ilçesinde Türkmen yetkililerin öldürülmesinde PKK'nın parmağı olduğunu belirten Samman, "Tekrar o günleri yaşamak istemiyoruz. Kerkük'te güvenliğin bir tek merkezi Bağdat hükümeti tarafından sağlanmasını ve silahın devletin elinde olmasını istiyoruz." dedi.

Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesini isteyen Saman, "Irak'ı ve Irak'a komşu ülkeleri tehdit eden hiçbir terör örgütünü ülkemizde görmek istemiyoruz." diye konuştu.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçler, Peşmerge'nin 3 yıldan uzun süre denetiminde tuttuğu Kerkük'e 16 Ekim 2017'de askeri operasyon düzenlemiş ve vilayet genelinde kontrolü yeniden ele almıştı.