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'ın her hamlesi 'yi sarsıyor

 Başkanı Donald , kendisini köşeye sıkıştıran  soruşturmasının arkasındaki isim olan Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’ı kovuyor. Deprem etkisi yaratan haberi Amerikan  (AP) son dakika koduyla duyurdu.

Giriş Tarihi: 24.9.2018 18:57 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 19:02
Trump'ın her hamlesi ABD'yi sarsıyor

gazetesi, hafta sonu yayınladığı haberinde Rosenstein'ın 'ın sesini kaydetmeyi teklif ettiğini sayfalarına taşımıştı.

TRUMP'IN AZLİ İÇİN ADIMLAR...

Rosenstein, seçimlerdeki parmağını araştıran özel savcı Robert Mueller'i soruşturmaya atayan isim.

Başkan Trump, soruşturmaya izin verdiği için Adalet Bakanı Jeff Sessions'a daha önce birçok kez ateş püskürdü.

ABD yine karıştı... Trump bu kez de...

Giderek derinleşen soruşturmada avukatı ve kampanya müdürü itirafçı olan Trump için, azil tartışmaları aylardır sürüyor.

Trump'ın yıldızına demir parmaklık

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Trump'ın her hamlesi ABD'yi sarsıyor
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