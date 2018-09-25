500 sanatçıdan İsrail’e boykot

İsrail
güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaptığı katliam, İsrail'e karşı boykotu ciddi derecede artırdı. İsrail'i akademik ve kültürel faaliyetlerde boykot etmek için sürdürülen kampanyalara dünya genelinde destek büyüdü.
17 Latin Amerika ülkesinden 500'ü aşkın sanatçı, imzaladıkları bildiriyle İsrail'i boykot etme kararı aldı. Sanatçılar, Filistinlilerin insan haklarına saygı duyma yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar İsrail'de hiçbir sanatsal faaliyete katılmayacak. Dünya genelinde 140 sanatçı ise yayımladıkları açık mektupla, gelecek yıl Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nın boykot edilmesine destek verdi.
Berlin'de geçen ay düzenlenen Pop-Kültür Müzik Festivali'ne İsrail'in sponsor olmasına tepki gösteren Young Fathers grubunun da aralarında olduğu sanatçılar da organizasyonu boykot etmişti.
İsrail askerleri dünkü gösteriler sırasında da bir Filistinli'yi daha şehit ederken, 10 kişiyi yaraladı.