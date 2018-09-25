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Cezayir, ’nın suçlarını çıkaracak

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Cezayir, Fransa’nın suçlarını çıkaracak
Cezayir, sömürgesi altında kaldığı 'nın 1830-1962 arasında işlediği suçların kapsamlı tespiti için bir çalışma başlattı. "Fransa'dan söz etmek, kafataslarından dağlar, kanlardan denizler ve okyanuslardan söz etmektir" diyen Cezayir Mücahitler Bakanı el-Tayyib Zeytuni, sömürge döneminde ülkeye yerleştirilen mayınlardan ölenlerin de istatistiklerinin de çıkarılacağına dikkati çekti. Sömürge döneminde işlenen suçlara ilişkin Fransa'nın tazminat ödemesini isteyen Cezayir, ilk kez bu şekilde kapsamlı bir çalışma başlattı.
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Cezayir, Fransa’nın suçlarını çıkaracak
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