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firarisi 'de hakim karşısına çıkıyor!

'cü 'de hakim karşısına çıktı. Peki Türkiye'ye iade edilecek mi?

Giriş Tarihi: 25.9.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 16:28
FETÖ firarisi Akın İpek İngiltere'de hakim karşısına çıkıyor!

İngiltere'de yaşayan çatı davasının firari sanığı ve eski Koza Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, bugün Londra'da hakim karşısına çıkacak. Mahkemede İpek'in Türkiye'ye iade talebi görüşülecek.

'de kefalet ile serbest bırakılmıştı. İngiltere'de iade talebi Dışişleri Bakanı'nın onayı ile mahkemeye sevk ediliyor. Makhemenin yakalama ve yerinde bulma kararı da yine Dışişleri Bakanı'nın kararı ile uygulanıyor.

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de hakim karşısına çıkıyor! Peki Türkiye'ye iade edilecek mi?

Mayıs ayında gözaltına alınan FETÖ'cü İpek, kefaletle serbest bırakılmıştı. Ayrıntıları Londra'da davayı takip eden A Haber muhabiri Alpaslan Düven canlı yayında aktardı.

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FETÖ firarisi Akın İpek İngiltere'de hakim karşısına çıkıyor!
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