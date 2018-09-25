İran Ahvaz saldırısı nedeniyle yasta

İran
Bakanlar Kurulu cumartesi günü Ahvaz kentinde 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı terör saldırısı nedeniyle ülke genelinde bir günlük genel yas ilan etti. Dün hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze için toplanan kalabalık protesto gösterisi düzenleyerek, "ABD'ye ölüm, İsrail'e ölüm" sloganları attı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Ahvaz'da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen töreni hedef alan saldırıda güvenlik zafiyeti olduğunu söyledi.