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‘Mazlum insanları yalnız bırakmadık’

SELVA ÜNAL Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
‘Mazlum insanları yalnız bırakmadık’
BM'nin 73. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı , "Mülteciler İçin Küresel Sözleşme" başlıklı oturuma katıldı. Türkiye'nin uluslararası koruma isteyen herkese ırk, din ve mezhep ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını hatırlatan Çavuşoğlu, Suriye krizinin ağır insani yükünün Türkiye'nin omuzlarına bırakıldığına işaret etti. Çavuşoğlu, "Tahran'daki üçlü zirve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Soçi'deki toplantısı İdlib'de büyük bir insani trajediyi önledi" dedi.
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‘Mazlum insanları yalnız bırakmadık’
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