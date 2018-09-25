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'ta olağanüstü güvenlik önlemleri

Türkiye'yi 'ın temsil ettigi Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmaları için, Başkanı 'ın da kente gelmesiyle birlikte, 'ta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:32
New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri

Dünyanın degişik ülkelerinden çok sayıda devlet ya da hükümet başkanlarının katıldığı zirvesi nedeniyle, 'taki BM Merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

BM'ye çıkan ya da kesişen yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yalnızca delegasyon taşıyan araçlar ile BM görev kartı olan yayaların geçişine izin verildi.

Gizli Servisi, FBI ajanları, New York polisi, bomba uzmanları ve bomba köpekleri BM'ye yakın bölgelerde alarm durumuna geçerken, BM Genel Merkezi ve çevresindeki binaların çatılarına, bölgeyi sürekli dürbünlerle izleyen keskin nişancılar yerleştirildi.

BM'nin bulundugu Manhattan ile Queens semtleri arasındaki Doğu Irmağı da botlarla gezen ve otomatik silahlar taşıyan New York polisi ile Sahil Koruma ekipleri tarafından sürekli denetlendi.

Birleşmiş Milletler Merkezi'ne çıkışı olan sokaklarda, çelik yelekli, otomatik silahlı polis ve FBI ajanları görev yaptı, bazı sokakların girişi kum yüklü kamyonlar ve iş makineleri ile trafige kapatıldı; polis holikopterleri de havadan güvenlik önlemlerine katıldı.

ABD Başkani 'ın yanı sıra, da, çalışmalarına bugün TSİ 16:00'da başlaması beklenen BM Kurulu'na hitap edecek.

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New York'ta olağanüstü güvenlik önlemleri
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