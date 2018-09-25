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: 'ın sözleri 'nu güldürdü

Başkanı Donald Birleşmiş milletler 'nda konuştu. Trump'ın "Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti" şeklindeki sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu. Trump bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de" dedi.

Giriş Tarihi: 25.9.2018 18:02 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 18:04
Son Dakika: Trump'ın sözleri BM Genel Kurulu'nu güldürdü

Başkanı 'ın na geç kalmasının ardından yaptığı konuşma salonda gülüşmelere neden oldu.

GENEL KURUL'DA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Trump'ın "Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti" şeklindeki sözleri Genel Kurul'da gülüşmelere neden oldu. Trump bunun üzerine "Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de" dedi.

İşte Trump'ın sözlerinden satır başları:

Bir yıl önce sizin önünüze yine çıkmıştım, size hitap etmiştim. Dünyamızın karşı karşıya olduğu tehditleri söylemiş ve daha parlak bir gelecek için, insanlık için neler yapabileceğimizden söz etmiştim. Bugün yine buradayım BM Genel Meclisi'nde ve aldığımız yolu sizlere anlatmak isterim.

Benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti. Gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de. Amerikan ekonomisi şu anda adeta bir patlama yakaladı ben seçildiğimden beri, 10 trilyon dolarlık bir birikim yakaladık. Borsamız her zamankinden iyi durumda. Ve borcumuz neredeyse yarı yarıya düştü. Asyalı Amerikalılar, pek çok etnik kökende ülkemizde yaşayan Amerikalılar için işsizlik hiç olmadığı kadar düşük durumda. En büyük reformları, vergi indirimlerini biz yaptık. Büyük bir duvar örmeye başladık.

Son Dakika: BM Genel Sekreteri'nden açıklama

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Son Dakika: Trump'ın sözleri BM Genel Kurulu'nu güldürdü
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