ABD'de Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın alarmı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD programını takip etmek üzere New York'ta bulunan bir grup Türk gazetecinin kaldığı otelde yangın alarmı paniğe neden oldu.

TÜRK GAZETECİLERİN KALDIĞI OTELDE YANGIN ALARMI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamındaki programını takip eden Türk gazetecilerin kaldığı otelde yangın alarmı verildi. Elektrik kontağından kaynaklanan bir arıza nedeniyle otel binasını duman kapladığı, bu nedenle itfaiye ekiplerine haber verildiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiği ve yangın çıkmadığı ifade edildi.

Türk gazetecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve endişeye neden olacak bir durumun yaşanmadığı açıklandı.