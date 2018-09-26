Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Ajan Skripal olayında flaş iddia

olayında flaş iddia

Çifte ajan ile kızı Yulia'yı zehirlediği düşünülen vatandaşlarından birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yaptığı öne sürüldü. Adı daha önce olarak açıklanan şüphelinin gerçek adının Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğu iddia edildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 22:44
Ajan Skripal olayında flaş iddia

Çifte ajan ile kızı Yulia'yı zehirlediği düşünülen vatandaşlarından birinin Rus askeri istihbarat servisinde albay olarak görev yaptığı öne sürüldü.

Sky News televizyonu, İngiliz polisinin Skripal'i zehirlediği şüphesiyle daha önce pasaportlarındaki isimleri açıkladığı ve Rus askeri istihbarat servisi GRU için çalıştıklarını belirttiği 2 şüpheliden birinin Anatoliy Vladimirovich Chepiga olduğunu ileri sürdü. Polis, Chepiga'yı daha önce olarak teşhis etmişti.

Habere göre, GRU'dan albay rütbesiyle görev yapan Chepiga, çatışmaların yaşandığı dönemde Çeçenistan ve Ukrayna'da da çalışmıştı.

Sky News, 39 yaşındaki Chepiga'nın Rusya'nın en yüksek devlet nişanı "Rusya Federasyonu Kahramanı"nı da aldığını iddia etti.

"SKRİPAL" OLAYI

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla 'ye gelen Rus ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere'nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisi, Skripal olayının faili olarak 2 Rusya vatandaşının fotoğraflarını yayımlamış ve isimlerini Ruslan Borişov ile Aleksandr Petrov olarak açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May de "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.

İngiltere, Skripal'in Rusya devletinin onayıyla zehirlendiğini iddia etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajan Skripal olayında flaş iddia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN