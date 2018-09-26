Almanya'dan Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk devlet ziyaretini yapacağı Almanya'da da ziyarete ilişkin detaylar kamuoyunda yakından takip ediliyor.

EN KÜÇÜK DETAYI VE DEĞİŞİKLİĞİ SON DAKİKA OLARAK DUYURUYORLAR

Erdoğan'ın perşembe günü başlayacak ziyareti, Alman kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Devlet ziyareti öncesi medya kuruluşları, program ile ilgili en küçük detayı ve değişikliği son dakika olarak duyuruyor.

Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Almanya, Erdoğan'ın ziyaretine en iyi şekilde hazırlanabilmek için haftalardır yoğun hazırlıklar yapıyor.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİKTEN SONRA İLK RESMİ ZİYARETİ

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ofisi, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar arasında ziyarete ilişkin yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Almanya'nın devlet nezdinde ziyaretler için yaptığı hazırlıklar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk devlet ziyaretini bu ülkeye yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişine verdiği öneme işaret ediyor.

Geçmişte dışişleri bakanlığı da yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye'ye olan ilgisi ve ülkesinde yaşayan Türklerle sürekli bir araya gelerek istişarelerde bulunması, iki ülke ilişkilerine verilen önemi gösteriyor.

ERDOĞAN-MERKEL KAHVALTISI TÜRKİYE'YE VERİLEN ÖNEMİN GÖSTERGESİ

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in cuma günü yapılacak resmi görüşme ve ortak basın toplantısına ek olarak Erdoğan ile cumartesi günü ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek olması, Türkiye'ye ve liderine gösterdiği özel ilginin göstergesi.

Bazı ziyaretlere daha fazla önem verdiği bilinen Merkel'in resmi görüşmelerinin dışında misafir liderle tekrar ve özel olarak bir araya gelmesi nadiren rastlanan bir durum.

Başbakan Merkel'in özellikle Türkiye'den bahsederken kelimeleri özenle seçmesi dikkati çekiyor.

Siyasi kariyerinin dönüm noktalarından biri olan AB-Türkiye sığınmacı mutabakatını sürekli övmesi ve Türkiye'nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasının takdire şayan olduğunu sıklıkla dile getirmesi, Merkel'in Erdoğan'ın ziyaretine verdiği önemin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

ERDOĞAN İÇİN YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için başkent Berlin'de de hazırlıklar tamamlanmak üzere. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail başbakanları için uygulanan yüksek güvenlik önlemlerinin Erdoğan için uygulanacak olması dikkati çekiyor.

Erdoğan'ın ziyareti boyunca toplam 5 bin polisin görev yapacağı, bunun için Berlin'in komşu eyaletlerinden destek alınacağı belirtildi.

Erdoğan ve beraberindeki heyetin kaldığı otele giriş çıkışlar, polis tarafından kontrol edilecek. Otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, çevrede adeta kuş uçurtmayacak.

ZİYARETİ TAKİP EDECEK GAZETECİLER İÇİN ÖZEL AKREDİTASYON

Programları izlemek için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına yıllık akreditesi olan gazetecilerin bu akreditasyonları geçerli olmayacak. Bu nedenle Alman Basın Enformasyon Dairesi ayrı bir akredite süreci işleterek müracaatları tekrar özenle topladı.

Diğer uygulamalardan farklı olarak Erdoğan'ı izlemek isteyen gazeteci ve foto muhabirlerinin, ziyaretin her bölümü için ayrıca isim bildirmeleri gerekiyor.