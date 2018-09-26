Azerbaycan'ın milli mühimmatına ASELSAN aklı

ASELSAN tarafından üretilen lazer güdüm kiti, Azerbaycan'ın geliştirdiği milli mühimmata başarıyla entegre edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda milli katılım sağlanan Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) çeşitli Türk savunma sanayisi ürünleri sergileniyor.

Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı standında ise ülkede geliştirilen milli mühimmat ve ona entegre edilen ASELSAN'ın lazer güdüm kiti birlikte tanıtılıyor.

ASELSAN Uluslararası İş Geliştirme Sorumlusu Erdem Can Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin uzun zamandır dost ve müttefik Azerbaycan'a destek sağladığını, ülkedeki faaliyetlerin geçmişinin 1997'ye kadar uzandığını söyledi.