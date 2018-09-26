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direktörü: Türkçe bilen casusları çalıştıracağız

Direktörü Haspel teşkilatın yeni stratejisini açıkladı: Rakip devletlere karşı faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Türkçe, Arapça, ce ve Farsça bilen ajanları işe alacağız

Giriş Tarihi: 26.9.2018
CIA direktörü: Türkçe bilen casusları çalıştıracağız
'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı () Direktörü Gina Haspel, rakip devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını ve bunun ide Türkçe, Arapça, Çince ve Farsça konuşan ajanlar çalıştıracaklarını söyledi. ABD'nin terör zanlısı olarak belirlediği kişileri kaçırıp, işkence ile konuşturma operasyonlarını yürütmesiyle bilinen Haspel, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu. Odaklanılacak ülkelerin isimlerini zikretmeyen Haspel, Çin ve hakkındaki memnuniyetsizliklerini belirtti. "Çin, Asya Pasifik bölgesinde hakim güç olmak istiyor, ABD'nin nüfuzunu azaltmak için çalışıyor" diyen CIA'in ilk kadın direktörü, konuşmasında "İran hükümeti ülke ekonomisi çökerken rejimine ve 'deki isyancılara muazzam paralar akıtarak kendi halkını zor durumda bırakıyor" ifadelerine yer verdi.
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CIA direktörü: Türkçe bilen casusları çalıştıracağız
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