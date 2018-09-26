CIA direktörü: Türkçe bilen casusları çalıştıracağız

ABD
'nin
Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA
) Direktörü Gina Haspel, rakip devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını ve bunun için
de Türkçe, Arapça, Çince ve Farsça konuşan ajanlar çalıştıracaklarını söyledi. ABD'nin terör zanlısı olarak belirlediği kişileri kaçırıp, işkence ile konuşturma operasyonlarını yürütmesiyle bilinen Haspel, 11 Eylül öncesine geri dönüş yapacaklarını ve yeniden ABD'ye rakip ulus devletlere karşı casusluk faaliyetlerine odaklanacaklarını duyurdu. Odaklanılacak ülkelerin isimlerini zikretmeyen Haspel, Çin ve İran
hakkındaki memnuniyetsizliklerini belirtti. "Çin, Asya Pasifik bölgesinde hakim güç olmak istiyor, ABD'nin nüfuzunu azaltmak için çalışıyor" diyen CIA'in ilk kadın direktörü, konuşmasında "İran hükümeti ülke ekonomisi çökerken Suriye
rejimine ve Yemen
'deki isyancılara muazzam paralar akıtarak kendi halkını zor durumda bırakıyor" ifadelerine yer verdi.