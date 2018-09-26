Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu açıklamasında, "Irak ve Suriye’d terör tehdidi hala devam ediyor. , El Kaide, Nusra, , /YPG hala duruyor. Hiçbir ülke terörle tek başına mücadele edemez. Birlik içinde hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:02
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!

Çavuşoğlu konuşmasında, "Afrin'i teröristlerden arındırdık. Yabancı teröristler söz konusu. Bizler bu çerçevede risk analizi gerçekleştirmekteyiz. Tabi ki tek başına bir ülke terörle mücadele konusunda başarılı olamaz.

Birlikte mücadele etmemiz gerekmekte. Bulunduğumuz platform önemli bir platform. Terörizmle mücadele küresel forumundayız. Yeni bazı eylem belgeleri için bir araya geldik. Bu 4 belgede terörizmle ilgili olarak, organize suçlar ve terörizm suçlar çerçevesindeki yaklaşımları ele almaktayız. Terör tehdidi hala devam ediyor. , El Kaide, Nusra, , /YPG hala duruyor" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN