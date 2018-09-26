Emine Erdoğan: 'Afrika’nın problemlerini çözmek için, kadınlara bir şans verin.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin Aljazeera'da yayınlanan makalesi

Afrika manşetlere hep yanlış sebeplerden çıkıyor. Dünyanın her yerinde insanlar bu kıtayı aşırı yoksulluk, kıtlık, kuraklık, iç savaşlar ve terörizm ile ilişkilendiriyorlar.

Nesiller boyu politikacılar, aktivistler ve gelişim uzmanları Afrika gibi dünyanın son derece zengin ve dinamik bir kısmının kaderini nasıl değiştireceğini çözmeye çalıştılar.

Son zamanlarda kıta ile ilişkisini güçlendiren Türkiye cevabı buldu: kadınları güçlendirmek.

Afrika'nın ısrarlı problemlerini çözmenin anahtarı bu çünkü Afrikalı kadınlar yoksulluk, kıtlık ve çatışmadan orantısız şeklinde etkilenmektedirler. Kadınların yüzde 80'i çocuk gelinlerin şehirden iki kat daha yaygın olduğu, sağlık hizmetleri, eğitim ve diğer kamu hizmetlerine ulaşamadıkları kırsal alanda yaşamaktadır.

Bunun bir sonucu olarak, kıtanın kadın nüfusunun yarısı okuma yazma bilmiyor ve dünyada doğum sırasında önlenebilir sebeplerden ölümlerin yüzde 62'si Afrikalı kadınların arasında gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler'e göre her üç Afrikalı kadından biri hayatlarının bir noktasında aile içi şiddet ya da cinsel istismardan mağdur oluyor. 130 milyon kız ve kadın hiçbir sağlık ya da dinsel açıklaması olmayan kadın sünnetine maruz kalmıştır.

Yüzde 60'ı tarım sektöründe çalışan Afrikalı kadından sadece 10'da biri arsa sahibidir.

Bunları göz önünde bulundurarak, Türkiye Afrika'daki kadınlara temel hizmetlere erişim sağlamaya yardımcı olmak için birçok projeyi üstlenmiştir. Ülkem Nijer'de anne ve çocuk sağlığı merkezi, Kamerun'da birçok kadın sığınma evi ve Madgaskar'da mesleki eğitim merkezini desteklemektedir.

Aynı zamanda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) en dezavantajlı gruplar için sağlık hizmetleri sağlamaya çalışmaktadır: Sadece 2017 yılında, organizasyon 30.000 kadar insanın sağlık kontrollerini yapıp, 3.000'den fazla insanın ameliyat prosedürlerini tamamlamıştır.



Eğitimsel fırsatlar da kadınların güçlendirilmesinde kritik bir kısımdır. Son yıllarda, 46 Afrika ülkesinden 3.000'e yakın genç kız en kaliteli eğitim enstitülerine Türk devletinin sağladığı burslarla erişim sağlamıştır. Programın başlamasından itibaren, 362 kadın Türkiye'de eğitimlerini tamamlayıp kendilerine ve yerel halka daha parlak bir gelecek inşa etmek için anavatanlarına doktor, mühendis ve öğretmen olarak dönmüşlerdir.

Afrikalı kadınlar eğer yerel halklarında değişimin başını çekecekler ise, onlara ekonomik fırsatlar yaratmak hayati önem taşımaktadır. Ailelerini desteklemek için takı yapan ölümcül hastalığı olan bir grup kadınla tanıştığım 2015 Etiyopya ziyaretimden döndüğümde vardığım sonuç bu oldu.

Tasarımları Batılı alıcılara şişirilmiş fiyatlara satılıyor olmasında rağmen, bu kadınlara bir günlük çalışmaları için yaklaşık 1$ ödeniyordu. Biz bu yanlışı Afrikalı kadınlara emeklerinin meyvelerini daha uygun bir fiyata satabilecekleri bir platform yaratarak düzeltmeye karar verdik.

Böylece Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi Afrika Günü - Mayıs 25 2016'da kapılarını açtı. Etiyopya'da tanıştığım bazı kadınlar çoktan hastalıklarına yenilmiş olsalar da, merkez yüzlerce başkasının yardımları ile yeterli gelir sağlayabileceği bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Türkiye'nin kadını güçlendirmeye verdiği özel önem ile birlikte gelişim çabaları Afrika'nın problemlerini Afrikalı çözümler bulmaya yöneliktir. Bu popüler bir Afrika deyimini yansıtmaktadır: "Aslan yazmayı öğrenene kadar, her hikaye avcıyı yüceltir.''