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Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

Başkan 'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ile tokalaşıp, sohbet etmesi Ada'da gündem oldu. , Erdoğan ile Anastasiadis'in sohbet ettiği fotoğrafları servis etti. Rum medyası da fotoğrafı flaş geçti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 16:09
Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu

Erdoğan, yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye ve yetkililer ile BM Genel Kurulu'ndayken, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve yetkililerin eşlik ettiği Rum yönetimi lideri Anastasiadis ile karşılaştı. Oturduğu koltuktan kalkan Anastasiadis ile Erdoğan tokalaştı. Tokalaşmadan sonra Erdoğan ve Anastasiadis bir süre sohbet etti. Çavuşoğlu da, Rum müzakereci ile konuştu.

ENFORMASYON DAİRESİ SERVİS ETTİ

, karşılaşma anına dair fotoğrafları, "Anastasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı ile sohbet etti" diye servis etti. Erdoğan ve Anastasiadis'in sohbet ettiği fotoğraflar, Rum tarafında ilgiyle karşılandı. Rum medyası, "Bu buluşma Türkiye ile Rum kesimi arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli" yorumları yaptı. Haberlerde, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlamasının beklendiği bir süreçte, fotoğrafın tansiyonun düşürülmesini sağlayabileceği ifade edildi. Kathimerini gazetesi, Rumların, Erdoğan ile daha fazla görüşmek istediğini öne çıkardı. Üst düzey bir Rum yetkili de gelecek için bu karşılaşmanın ve sohbetin çok önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan ABD merkezli dergi için makale yazdı!

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Erdoğan'ın Anastasiadis ile sohbeti Rumlarda gündem oldu
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