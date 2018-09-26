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Eski Kolombiya Devlet Başkanı'ndan 'da "darbe" çağrısı

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez, "'nın askerleri, şeffaf bir yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli" dedi.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:07
Eski Kolombiya Devlet Başkanı'ndan Venezuela'da darbe çağrısı

Kolombiya'nın eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe Velez, ordusuna Devlet Başkanı ve hükümetine isyan etmeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin partisi sağcı Demokratik Merkezin lideri ve eski Devlet Başkanı Uribe, sosyal medya hesabından Venezuela'daki askerlere yaptığı darbe çağrısını yineledi.

Uribe, "Venezuela'nın askerleri, şeffaf bir yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli. İnsani krizin derinleşmesini durduracak, terörizmden ve daha fazla şiddet riskinden kaçınacak yeni bir demokratik hükümet kurulmalı." ifadelerini kullandı.

Uribe, sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından yaptığı açıklama da darbe çağrısında bulunmuştu.

"Venezuela ordusu, Maduro'nun, vatandaşlarını öldürmeye devam etmesine seyirci kalmak ya da (Maduro'nun) bir kenara atılmasını sağlamak konusunda söz sahibidir." ifadelerini kullanan Uribe, geçen yıl temmuzayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar." sözlerini sarf etmişti.

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Eski Kolombiya Devlet Başkanı'ndan Venezuela'da "darbe" çağrısı
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