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Gana ndan Erdoğan'ın ''de reform çağrısına' destek

Gana Akufo-Addo, yapısına ilişkin, "BM'nin, dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlaması için reform yapması gerekiyor."dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 22:08
Gana Cumhurbaşkanından Erdoğan'ın 'BM'de reform çağrısına' destek

Gana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, ABD'nin kentinde devam eden 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın BM'nin yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.

BM'nin tüm ulusların istekleri ve yaşadığı zorluklara hitap etmek için en iyi araç olduğunu dile getiren Akuffo-Addo, Gana'nın BM'ye olan güvenini her zaman sergilediğini ve organizasyonun gelişmesi kapsamında her zaman katkıda bulunmaya çalıştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, BM'nin yapısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"BM'nin, dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlaması için reform yapması gerekiyor. Şu anda farklı bir dünyada yaşıyoruz ve bu organizasyonun günümüzün ihtiyaçlarına uyum sağlaması için değişmesi gerektiğini kabul etmeliyiz."

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Gana Cumhurbaşkanından Erdoğan'ın 'BM'de reform çağrısına' destek
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