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askerleri Filistinli yi gözaltına aldı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 11:45

askerleri, Filistinli ve yazar İsra Lafi'yi (34) işgal altındaki 'nın güneyinde yer alan kentindeki evinde gözaltına aldı.

Filistinli gazeteci-yazarın babası Hıdır Lafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Surif beldesindeki evlerine baskın düzenlediğini ve kızı İsra'yı gözaltına aldığını söyledi.

Hıdır, askerlerin çıkmadan önce evi aradığını ve cep telefonlarına el koyduğunu aktardı.

Filistinli baba, ayrıca kızının, daha önce çalıştığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El Aksa televizyon kanalındaki faaliyetleri nedeniyle İsrail istihbarat görevlisi tarafından tehdit edildiğine dikkati çekerek, İsra'nın televizyondaki işinden ayrıldığını ve birkaç aydır makaleler kaleme aldığını kaydetti.

Filistinli gazeteci-yazar İsra Lafi'nin makaleleri, şahsi blogunun yanı sıra Al Jazeera ile Mısır Araştırma Enstitüsü gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanıyor.

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İsrail askerleri Filistinli kadın gazeteciyi gözaltına aldı
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