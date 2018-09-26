İzmir’deki kripto FETÖ’cülere operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan şüphelilerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında örgüt içi kriptolu haberleşme için kullanılan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında arama ve gözaltı talimatı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ikamet adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin başladığı öğrenildi. Şüpheliler teker teker gözaltına alınıyor.