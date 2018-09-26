Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İzmir’deki kripto FETÖ’cülere operasyon!

’deki kripto ’cülere operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kripto mensuplarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni bir operasyon başlatıldı. Bu kapsamda 8 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 12:17

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması kullanan şüphelilerine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyon kapsamında örgüt içi kriptolu haberleşme için kullanılan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli hakkında arama ve gözaltı talimatı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ikamet adreslerinde arama ve gözaltı işlemlerinin başladığı öğrenildi. Şüpheliler teker teker gözaltına alınıyor.

FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir’deki kripto FETÖ’cülere operasyon!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN