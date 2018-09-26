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Putin, yarın Bakü'de Aliyev’le görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in yarın Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'le görüşeceğini söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 16:32
Putin, yarın Bakü'de Aliyev’le görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı 'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'le yapacağı görüşme ve katılacağı Birleşik Devletler Teşkilatı (BDT) zirve toplantısının ayrıntılarını basınla paylaştı.

Peskov'un açıklamasına göre Putin, yarın Bakü'de İlham Aliyev'le bir araya geldikten sonra Birleşik Devletler Teşkilatının zirvesine katılmak için Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gidecek.

Peskov, "Yarın gece Duşanbe'de gerçekleştirilecek olan BDT Devlet Başkanları Konseyi zirvesi için çeşitli çalışmalar ve hazırlıklar yapılıyor. Yarın akşam Cumhurbaşkanı Duşanbe'de gayri resmi bir akşam yemeğinde olacak. Öbür gün BDT zirve toplantısına katılacak. Ama bunlardan daha önce yarın sabahın erken saatlerinde Putin, Rusya-Azerbaycan bölgelerinin forumunun yapılacağı Bakü'ye uçacak ve foruma katılacak. Putin ve Aliyev orada bölge başkanları ile konuşup görüşmeler yapacak. Putin, bugün Bakü'de düzenlenen Judo Dünya Kupası'nın bazı yarışmalarını da izleyecek" dedi.

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Putin, yarın Bakü'de Aliyev’le görüşecek
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