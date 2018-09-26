Ruhani May ve Macron'la görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Ruhani, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani, nükleer anlaşmanın özellikle de ekonomik alanda sürdürülebilmesi için işbirliği ve istişare sürecinin aktif şekilde işletilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkesinin İngiltere ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmek istediğini ifade eden Ruhani, bankacılık alanında ilişkilerin gelişmesinin ekonomi, ticaret ve yatırım konularında olumlu yansımaları olacağını dile getirdi.

May de nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini ve İran ile ekonomik ilişkiler dahil tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesini desteklediğini belirtti.

Ruhani-Macron görüşmesinde de iki ülkenin ticari, ekonomik, finans ve enerji konularında ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabalara vurgu yapıldığı ve İran ile Fransa arasında işbirliğinin önünde bir engel olmadığına dikkat çekildiği açıklandı.

İki cumhurbaşkanının da nükleer anlaşmanın korunması gerektiği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.