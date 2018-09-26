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'dan ına destek vurgusu

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin ların yayılmasını önleme çabalarına tehdit oluşturduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 22:09
Rusya'dan İran nükleer programına destek vurgusu

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin () sızlanma ve kitle imha silahları oturumundaki konuşmasında, Rusya'nın kendini dünyanın nükleer tehditten kurtulması hedefine ulaşmaya adadığını belirtti.

Stratejik istikrarı etkileyen tüm faktörlerin koşulsuz olarak dikkate alınması gerektiğini ifade eden Lavrov, askeri ve nükleer kapasiteye sahip tüm ülkelerin nükleer silahların yayılmasını önleme hususundaki müzakere sürecine katılması gerektiğini kaydetti.

ABD'nin nükleer anlaşmasından tek taraflı çekilmesinin nükleer silahların yayılmasının önlenmesine tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Lavrov, Tahran'ın çerçevesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğine işaret etti.

"İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ KORUNMASININ GEREKLİLİĞİNDEN EMİN"

Lavrov, "Rusya, şu anda İran, ve Avrupa Birliği (AB) ile aktif bir şekilde üzerinde çalıştığı İran nükleer anlaşmasının korunmasının gerekliliğinden emin. Aksi takdirde bütün 'da, bölgenin istikrarına ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye karşı risklerle dolu büyüyen bir gerginlik ile karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Skripal olayıyla ilgili Rusya'nın 'ye ortak inceleme teklifinde bulunduğunu dile getiren Lavrov, İngiltere'nin iş birliğini reddettiğini anımsattı. Lavrov, gerçeği tesis etmek amacıyla 'ya yapıcı bir diyalog kurma çağrısında bulundu.

En büyük iki nükleer güç olan Rusya ve ABD arasındaki diyaloğun kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için önemli olduğunu vurgulayan Lavrov, kitle imha silahlarının devlet dışı organizasyonlara sızmasını engellemek ve nükleer silahla terörizme karşı mücadele etmek için Moskova-Washington etkileşiminin gerekli olduğunu dile getirdi.

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Rusya'dan İran nükleer programına destek vurgusu
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