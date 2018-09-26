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Trump: 'de iki devletli çözüm istiyorum

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelen lideri, yönetimine desteğini yineledi ve çözüm planını iki ya da üç ay içinde açıklayacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 16:59 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 17:40
Trump: Filistin'de iki devletli çözüm istiyorum

Büyükelçiliği'ni 'den Kudüs'e taşıyarak 'yu alev topuna çeviren Başkan , 'de iki devletli çözüm istediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma sırasını kaçırmasının ardından adından bir kez daha söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, temaslarını sürdürüyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi. İsrail yönetimine desteğini bir kez daha ifade eden Trump, iki devletli çözüm istediğini dile getirdi.

Netanyahu ise Trump'a, "Tarihi değiştirdiniz, kalplerimize dokundunuz" dedi.

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Trump: Filistin'de iki devletli çözüm istiyorum
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