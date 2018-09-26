Trump: Filistin'de iki devletli çözüm istiyorum

ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak Orta Doğu'yu alev topuna çeviren Başkan Donald Trump, Filistin'de iki devletli çözüm istediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma sırasını kaçırmasının ardından adından bir kez daha söz ettiren ABD Başkanı Donald Trump, temaslarını sürdürüyor.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi. İsrail yönetimine desteğini bir kez daha ifade eden Trump, iki devletli çözüm istediğini dile getirdi.

Netanyahu ise Trump'a, "Tarihi değiştirdiniz, kalplerimize dokundunuz" dedi.