Trump ve Ruhani'den BM kürsüsünde karşılıklı hakaret ve tehditler geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün Birleşmiş Milletler genel kurul toplantısında, karşılıklı iğnelemeler ve tehditler taşıyan konuşmalar yaptılar.

TRUMP HAKKINDA "ZEKA ZAFİYETİ" SUÇLAMASINDA BULUNDU

Trump İran'ı daha fazla yaptırımlarla tehdit ederken, Ruhani de ABD Başkanına "zeka zafiyeti" yakıştırmasında bulundu.

Trump BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada İran'ın "yozlaşmış diktatörlüğünü" eleştirdi, geçen yıl kötülediği Kuzey Kore liderini övdü ve küreselleşmeye karşı çıkarak Amerikan çıkarlarını koruyacağını söyledi.

"İran'ın liderleri kaos, ölüm ve yıkım tohumları ekiyorlar. Komşularına, sınırlara ve ulusların egemenlik haklarına saygı göstermiyorlar."

"ABD BAŞKANININ TUTUMU KARAKTER BOZUKLUĞU"

Ruhani ise dünya liderlerine hitabında, Trump'ın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekilmesini sert ifadelerle eleştirdi ve ABD başkanının ülkesini uluslararası kurumlardan çıkarmasının bir karakter bozukluğu olduğunu söyledi.

İran lideri, "Çok-yanlılığa karşı çıkmak bir güç işareti değildir. Tersine bir zeka zafiyetidir. Kompleks ve yakın bağlantılı bir dünyayı anlamadaki yetersizliği gösterir" dedi.

Trump'ın konuşması, ABD'nin tüm dünyadaki müttefikleriyle ilişkilerinde gerginliğe yol açmış olan "tek başına davranma" tarzından hâlâ rahatsızlık duyan dünya liderleri tarafından sessizlikle karşılandı.

Trump, sakin konuşmasına rağmen "Önce Amerika" politikasını çok katı bir biçimde yineledi. Trump, ülkesini nükleer anlaşma ile Paris ilim anlaşmasından çekmesi ve NATO üyelerini daha fazla savunma harcamaları yapmazlarsa cezalandırmakla tehdit etmesi ünyanın düzenini bozan adımlar oldu.

Ülkesindeki seçmen tabanının beğendiği bir üslup kullanan Trump, "Amerikan egemenliğini asla seçimle gelmemiş, hesap vermeyen bir küresel bürokrasiye teslim etmeyeceğiz. Amerika'yı Amerikalılar yönetir. Biz küresellik ideolojisini reddediyoruz ve yurtseverlik ideolojisini benimsiyoruz" dedi.

Trump Çin'i de ticaret uygulamaları nedeniyle eleştirdi ancak Suriye savaşına dahil olması ve Amerikan seçimlerine yaptığı iddia edilen müdahaleden dolayı Rusya'ya hiçbir eleştiri getirmedi.

Ruhani, "İran açıkça şunu söylüyor: savaşa, yaptırımlara, tehditlere, zorbalığa hayır; sadece hukuka ve yükümlülüklere uygun davranılmalı" dedi.