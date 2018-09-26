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Trump yine 'i hedef aldı

Başkanı , 'i kasım ayındaki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Giriş Tarihi: 26.9.2018 19:39
Trump yine Çin'i hedef aldı

Başkanı , 'i, kasım ayındaki ara seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Trump, ilk kez başkanlık yaptığı Güvenlik Konseyinin nükleer silahsızlanma ve kitle imha silahları oturumunda Çin'e yönelik eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı Trump, ''Ne yazık ki Çin'in kasım ayındaki seçimlere müdahale etmeye çalıştığını öğrendik. Benim ya da bizim kazanmamızı istemiyorlar, çünkü Çin'e ticaret konusunda meydan okuyan ilk başkanım ve kazanıyoruz. Seçimlerimize müdahale etmelerini istemiyoruz.'' dedi.

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Trump yine Çin'i hedef aldı
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