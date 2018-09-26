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bayraklarıyla ’e direniş sürüyor

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Türk bayraklarıyla İsrail’e direniş sürüyor
'in açık hava hapishanesine çevirdiği 'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü protestoları bu kez Gazze şeridinin kuzeyindeki sahil şeridine taşındı. İsrail keskin nişancıları ise yine hiçbir hukuk kuralına uymadı ve hedef gözeterek açtıkları ateşle bir Filistinli'nin şehit olmasına 50 kişinin de yaralanmasına neden oldu. kıyısında toplanan Filistinliler, İsrail'in sadece karadan değil denizden de Gazze'yi abluka altına almasına tepki gösterirken kalabalıkta yine bayraklarının bulunması dikkat çekti. Öte yandan Filistin , Gazze'de ilaç stoklarının gittikçe azalması nedeniyle binlerce kronik hastanın hayatının risk altında olduğunu açıkladı.
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Türk bayraklarıyla İsrail’e direniş sürüyor
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