Türk bayraklarıyla İsrail’e direniş sürüyor

İsrail
'in
açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze
'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü protestoları bu kez Gazze şeridinin kuzeyindeki sahil şeridine taşındı. İsrail keskin nişancıları ise yine hiçbir hukuk kuralına uymadı ve hedef gözeterek açtıkları ateşle bir Filistinli'nin şehit olmasına 50 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Akdeniz
kıyısında toplanan Filistinliler, İsrail'in sadece karadan değil denizden de Gazze'yi abluka altına almasına tepki gösterirken kalabalıkta yine Türk
bayraklarının bulunması dikkat çekti. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı
, Gazze'de ilaç stoklarının gittikçe azalması nedeniyle binlerce kronik hastanın hayatının risk altında olduğunu açıkladı.