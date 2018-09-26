Türkiye'nin 'İİT Dönem Başkanlığı'na övgü

Küba İslam Birliği Başkanı Yahya Pedro, "İsrail işgal ettiği yerleşim yerlerini 25 yılda dört kat arttırırken İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'nin Filistin'e yaptığı yardımı dört katına çıkarması bölgedeki Filistin halkını hak ve özgürlük mücadelelerinde yalnız bırakanlara çok net bir mesaj niteliği taşıyor." dedi.

Amerika, Küba ve Ekvator'daki İslam alemi temsilcileri Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 49. kuruluş yılında Anadolu Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Küba İslam Birliği Başkanı Yahya Pedro, Türkiye'nin İslam İşbirliği Dönem Başkanlığında Filistin davası için verdiği haklı mücadeleyi kilometrelerce uzağında olan Küba'dan gururla takip ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına yönelik yardım ve destek hareketinin takdire şayan olduğunu belirten Pedro, "Öyle ki Amerika'nın Filistin Yardım Fonu'ndan (UNWRA) tüm finansal desteğini duyurmasının ardından Türkiye'nin Filistin'e maddi desteğini dört katına çıkardığını açıklaması Türkiye'nin güçlü bir donör ülke olduğunu gösteriyor. İsrail işgal ettiği yerleşim yerlerini 25 yılda dört kat arttırırken İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı Türkiye'nin Filistin'e yaptığı yardımı dört katına çıkarması bölgedeki Filistin halkını hak ve özgürlük mücadelelerinde yalnız bırakanlara çok net bir mesaj niteliği taşıyor. " açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki diğer Müslüman halklara yönelik de aynı tutumu sergilemekte olduğunun altını çizen Pedro, şunları kaydetti:

"Arakanlı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen mezalime sessiz kalınmıyorsa bu Türkiye'nin başlattığı girişimler sayesindedir. Bizler dünyanın öteki ucunda iyiliğin emanetçileri olarak bulunan Kübalı Müslümanlar olarak Küba'da İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bizleri temsilen gücünü ve diriliğini muhafaza etmesini bekliyoruz."

"Müslüman dünyasının müşterek sesi"

Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) Kurucusu Prof. Dr. Jamal Badawi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üye ülkesinin olduğunu belirterek, bu ülkelerin 49 yıl önce 'Müslüman Dünyasının müşterek sesini' oluşturma gayesi ile bu teşkilatı kurduklarının altını çizdi.

Prof. Badawi şöyle devam etti:

"Ülkelerin katılmasından oluşan bir teşkilat oluşturmanın avantajları olduğu gibi her ülkenin siyasi ve politik tutumlarından kaynaklı zor durumlar da vardır. Bazen üye ülkelerin kendi Müslüman toplulukları ile uyum sağlamaları tüm Müslümanlar ile ortak bir noktada buluştukları anlamına gelmeyebilir. İşte, İslam İşbirliği Teşkilatı bu farklılıkları en aza indirgemek için oluşturulmuş bir yapı. Türkiye'nin başkanlığında iki defa Kudüs için toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın son toplantısında sahadaki insani yardım, kalkınma ve sosyal koruma faaliyetlerinin tutarlı ve sürdürülebilir şekilde finansmanının güvence altına alınmasına aracı olacak bir Kalkınma Vakıf Fonu'nun kurulması ve Kalkınma Vakıf Fonunun faaliyete geçişinin hızlandırılması için BM üye devletlerine çağrıda bulunulması çok büyük önem arz ediyor."

"Dünya beşten büyüktür ifadesi sağlam ilerlemenin zeminini oluşturuyor"

Ekvator Müslüman Birliği Başkanı Yahya Juan Suquillo, İİT'nin geniş yapılanmasıyla 4 kıtaya yayıldığı bilgisini vererek teşkilatın 1967'de Kudüs'ün İsrail tarafından işgali ve 1969'da Kudüs'deki El-Aksa Cami'nin kundaklanmasının ardından "Kudüs Ruhu" ile kurulduğunun altını çizdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşunun dünyanın her köşesinde olduğu gibi Latin Amerika'da da umut ve mutlulukla karşılandığını belirterek şunları kaydetti:

"Latin Amerika'daki Müslümanları bir araya getiren İslam Dayanışma Fonu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu fon, Latin Amerika ülkeleri Ekvator, Guyana, Panama, Brezilya ve son zamanlarda Uruguay'da çeşitli ön yargı ve toplumsal paradigmaları değiştirmiştir. Bunun sayesinde, bu ülkelerdeki Müslümanlar dini azınlık olmaktan çıkıp kendilerini içerisinde yaşadıkları toplumun gerçek bir bireyi olarak görmeye başlamışlardır. Bu, İslam Dayanışma Fonu'nun Müslümanları temsilen siyasi ve politik iş birlikleri neticesinde elde ettiği güç ile sağlandı."

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'ndaki konumuna da değinen Suquillo, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi şimdiye kadar sadece uluslararası siyaset alanında değil aynı zamanda Arakanlı Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen etnik temizliği bertaraf etme, Avrupa'da artan İslamofobi gibi hassas konularda da sağlam ilerlemenin zeminini oluşturuyor. Bu denli güçlü duran bir lider ile biz de kilometrelerce ötelerden güç alıyoruz." açıklamasında bulundu.