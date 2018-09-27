Ateşkes görüşmelerinin durmasının ardından Gazze sınırı hareketlendi

İsrail ile Hamas arasındaki "ateşkes" görüşmeleriyle göreceli bir sakinliğin yaşandığı Gazze sınırı, müzakerelerin sekteye uğramasıyla yeniden hareketlendi - " Büyük Dönüş Yürüyüşü " gösterilerini organize eden heyet, ateşkes görüşmelerinin sekteye uğramasının ardından gösterilere katılımı artırma ve gece eylemleri düzenleme gibi adımlarla eylemlerin çapını büyütme kararı aldı - FDHKC Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife: - "Atılan adımlar ve halk hareketiyle, ateşkes ile ablukanın kaldırılması meselelerini yeniden gündeme getirmek amacıyla bölgesel taraflara baskı yapabileceğimizi düşünüyorum"

İsrail ile Hamas arasındaki "ateşkes" görüşmeleriyle göreceli bir sakinliğin yaşandığı Gazze sınırı, müzakerelerin sekteye uğramasıyla yeniden hareketlendi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de İsrail tarafı ile ateşkesin sağlanması, Hamas ile Filistin arasında uzlaşı yapılması ve Gazze'de insani projelerin hayata geçirilmesi amacıyla geçen ay gerçekleştirilen görüşmeler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ile ateşkes sağlanmasından önce Filistin hükümetinin Gazze'de tüm yetkileri devralarak ayrılığın bitirilmesini şart koşması sonrasında sekteye uğradı.

Hamas, Mahmud Abbas'ı "uzlaşının önüne imkansız şartlar" koymakla suçluyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçen salı günü bu kapsamda yaptığı açıklamada, Fetih hareketi ve Filistin yönetiminin, hükümetin Gazze'deki görevlerini devralması meselesi başta olmak üzere çeşitli konularda dayattığı şartlar nedeniyle uzlaşı sürecinin sekteye uğradığını belirterek, "Madem ki uzlaşı süreci sekteye uğradı biz de ablukayı bitirme konusuna yoğunlaşırız." dedi.

Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başta ablukanın sonlandırılması olmak üzere hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini kaydetti.

- Sınırdaki hareketliliğin yeniden başlaması, "doğal bir tepki"

Filistinli analistler ise yaşanan gelişmeler çerçevesinde sınırdaki hareketliliğin yeniden başlamasını, ablukanın kaldırılmasını ya da hafifletilmesini hedefleyen ateşkes görüşmelerinin durmasını protesto için gösterilmiş "doğal bir tepki" olarak değerlendiriyor.

Gazzeliler, neredeyse her gün İsrail ile kara ve deniz sınırında eylemler gerçekleştiriyor.

- Eylemlerin çapı genişliyor

Gazze'deki hareketliliğe ilişkin AA muhabirine bilgi veren Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Siyasi Büro Üyesi Talal Ebu Zarife de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini organize eden heyetin, ateşkes görüşmelerinin sekteye uğramasının ardından eylemlerin çapını büyütme kararı aldığını söyledi.

Ebu Zarife, heyetin, gösterilere katılımı artırma ve gece eylemleri düzenleme kararı aldığını, bu kapsamda İsrail-Gazze deniz sınırı yakınında ve Beyt Hanun sınır kapısında haftanın belirli günlerinde gösteriler gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

Heyetin gece eylemleri çerçevesinde de sınırdaki askerleri, yakınlardaki Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan İsraillileri "rahatsız etmek için" tel örgülere yaklaşma, kullanılmış araç lastikleri yakma ve hoparlörler kullanarak siren sesleri çalmayı düşündüklerini kaydeden Ebu Zarife, söz konusu kararların, içinden geçtiği krize rağmen Gazze'nin sesine kulak verilmemesi nedeniyle alındığını aktardı.

Yapılan gösterilerle "durgun suların hareketleneceğini ve ablukanın kaldırılmasının hızlanacağını" düşündüğünü dile getiren Ebu Zarife, "Atılan adımlar ve halk hareketiyle, ateşkes ile ablukanın kaldırılması meselelerini yeniden gündeme getirmek amacıyla bölgesel taraflara baskı yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

- "Dünyanın Gazze'nin sesine kulak vermeme seçeneği yok"

Filistinli grupların, ablukanın kaldırılması da dahil Gazze'nin talepleri dikkate alınır düşüncesiyle daha önce gösterileri azaltma konusunda bölgesel ve uluslararası tarafların taleplerine olumlu karşılık verdiğini ancak bu çabaların sekteye uğraması nedeniyle "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinin çapını büyütme yoluna gittiklerini anlatan Ebu Zarife, "Dünyanın Gazze'nin sesine kulak vermeme gibi bir seçeneği yok." dedi.

Siyasi analist ve yazar Mustafa es-Savvaf ise Filistinli grupların, ateşkes ve ablukanın kaldırılması konusunda bölgesel ve uluslararası tarafların oyalama ve erteleme yoluna gittiğini hissettiğini bu nedenle Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerini artırma kararı alındığını belirtti.

"Ateşkesin sağlanması ve ablukanın kaldırılması konusunda bir ciddiyetsizlik söz konusu. Filistin halkı, dünyaya İsrail'e baskı yapmak ve ablukanın kırılması için sessizliğinin uzun sürmeyeceği mesajı vermek istedi." ifadelerini kullanan Savvaf, ateşkesin sağlanması ve ablukanın hafifletilmesi için sarf edilen uluslararası ve bölgesel çabaların başarısız olma ihtimalini de zayıf gördüğünü dile getirdi.

Savvaf, erteleme ve oyalama olsa dahi bölgesel taraflar ile Filistinli gruplar arasında temasların sürmesinin, çabaların devam ettiği anlamına geldiğini kaydetti.