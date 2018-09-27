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Çatışmasızlık bölgesi ilk defa havadan görüntülendi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 12:21

- (Özel) Çatışmasızlık bölgesi ilk defa havadan görüntülendi

Soçi'de varılan mutabakat sonucunda oluşturulması planlanan çatışmasızlık bölgesi ilk defa İHA tarafından havadan görüntülendi.
'nın Soçi kentinde ve Rusya Devlet Başkanı arasında 'nin bölgesi için yapılan mutabakat sonucunda çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, 'in batısından başlayacak olan çatışmasızlık bölgesi, İdlib ve çevresini kapsayacak. Çatışmasızlık bölgesinin başlangıç noktası olan Halep'in batısında bulunan noktalarda rejim güçleri ile muhalifler arasındaki mesafe 1 buçuk kilometreye kadar düşmüş durumda. Rejim güçleri ile muhaliflerin karşı karşıya bulunduğu noktalar ilk kez İHA tarafından drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rejim güçleri ile muhalifler arasında sadece bir yolun bulunduğu görülürken, muhaliflerin bulunduğu köyün büyük kısmının saldırılar sonucunda yıkıldığı anlaşılıyor.

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Çatışmasızlık bölgesi ilk defa havadan görüntülendi
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