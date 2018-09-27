Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif’ten New York’ta üçlü zirve

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, New York'ta İdlib'deki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda İdlib'deki durum ile Suriye'deki siyasi süreci başlatma konularının ele alındığı belirtildi. Bakanlar, 17 Eylül'de düzenlenen Soçi zirvesinde Erdoğan'ın İdlib'de terörle mücadele devam ederken sivillerin korunmasına yönelik kararına destek verdi. Bakanlar ayrıca Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararlarına dayanarak Cenevre'de Anayasa Komitesi kurma çabalarının hızlandırılmasını görüştü.

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