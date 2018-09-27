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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif’ten ’ta üçlü zirve

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:22

, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'ta 'deki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bir araya geldiği belirtildi. Toplantıda İdlib'deki durum ile 'deki siyasi süreci başlatma konularının ele alındığı belirtildi. Bakanlar, 17 Eylül'de düzenlenen Soçi zirvesinde Erdoğan'ın İdlib'de terörle mücadele devam ederken sivillerin korunmasına yönelik kararına destek verdi. Bakanlar ayrıca Suriye Ulusal Diyaloğu Kongresi ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararlarına dayanarak 'de Anayasa Komitesi kurma çabalarının hızlandırılmasını görüştü.

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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif’ten New York’ta üçlü zirve
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