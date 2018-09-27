İdlibliler Soçi mutabakatının ardından evlerine dönüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, 17 Eylül'de imzaladıkları Soçi mutabakatı, İdlib
lilere güven ve eve dönme umudu veriyor.
Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'in kısmen daha güvenli olan sınır kamplarına sığınan siviller evlerine dönüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre mutabakat sonrası 50 binin üzerinde sivil evlerine döndü.
İdlib'in Habit köyünden Adülkerim Hamşo, kalıcı barış ve güven içinde yaşamak istediğini söyledi. Hamşo, "Son dönemdeki hava saldırılarından dolayı geçen yıllardakine göre fazla göç oldu. Ama Putin ile Erdoğan'ın anlaşmasından sonra köyümüze döndük. Yıkılan evleri onarmaya başladık. Kalıcı barış ve güven için Allah'a dua diyoruz" dedi.
İdlibli Muhammed el- Muhammed de, "Anlaşma sonrası halk köyüne dönmeye başladı. Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bizim sığınacağımız yer yok. Bu anlaşma bizim için umut oldu" dedi. İbrahim Cevher de "Erdoğan'a harcadığı emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. AB'DEN İDLİB TEŞEKKÜRÜ
Türkiye'ye bir İdlib teşekkürü de AB'den geldi. BM'nin Suriye konulu oturumunun açılış konuşmasını yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye ve Rusya arasında sağlanan anlaşma sonrasında İdlib'de yeni bir katliamın engellenmesiyle birlikte rahat bir nefes aldık. Türkiye ve Rusya'ya katkılarından ötürü teşekkür etmek isterim" dedi.