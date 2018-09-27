Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu

New York'ta gerçekleştirilen BM 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı.

First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Tsegolko, bu görüntünün 'stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.