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Poroşenko ve Trump, 'de pişti oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Birleşmiş Milletler () 73. Genel Kurulu çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. Görüşmede aynı takım elbise ve aynı kravatla pişti olan liderler, sosyal medyada alay konusu oldu.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 14:35
Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu

'ta gerçekleştirilen 73. Genel Kurulu çerçevesinde Poroşenko ve Trump, bir araya geldi. Poroşenko'nun Sözcüsü Svyatoslav Tsegolko, Twitter'dan görüşme ile ilgili bir fotoğraf yayınladı.

First Lady'ler Melania Trump ve Marina Poroşenko'nun da olduğu fotoğrafta liderlerin kravat ve takım elbiselerinin aynı olduğu görüldü. Ayrıca Melania Trump ve Marina Poroşenko da silah elbiseler giymişti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Tsegolko, bu görüntünün 'stratejik partner' olan iki ülkenin pozisyonlarının birliğini sembolize ettiğini ileri sürdü. Ancak bu açıklama sosyal medya kullanıcılarını bu duruma ikna etmeye yetmedi. Poroşenko ve Trump, kullanıcıların alay konusu oldu.

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Poroşenko ve Trump, BM'de pişti oldu
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