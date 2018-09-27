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SABAH yazarları ’de ’yi anlatacak

SABAH Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
SABAH Yazarlar Kulübü ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle yarın 'de düzenlenecek panelde, alanında uzman yazarlar 'nin gündemini anlatacak. Cumhurbaşkanı 'ın Almanya temasları sırasında, Türkiye'nin önemli yazarları "Bugünün Türkiye'si" başlığı altında Berlin Federal Basın Merkezi'nde düzenlenecek panelde Türkiye gündemini kamuoyuna sunacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında uzmanlar; Berlin'de siyasiler, düşünce kuruluşları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya gelecekler. Panelde; Daily Sabah Gazetesi Köşe Yazarı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç "Türk dış politikasının insani boyutu", SABAH Gazetesi Köşe Yazarı ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran "Türkiye'nin Ortadoğu Politikası", SABAH Gazetesi köşe yazarı ve SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın "Türkiye'nin terörle mücadele çabaları", Daily Sabah Gazetesi köşe yazarı ile Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ozan Ceyhun "Türkiye'nin AB için önemi", SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş "Başkanlık Sistemi" başlıkları altında konuşacak.
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SABAH yazarları Berlin’de Türkiye’yi anlatacak
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