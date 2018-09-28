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krizi tekrar dünya gündeminde

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Arakan krizi tekrar dünya gündeminde
Birleşmiş Milletler'de (BM) İngiltere'nin çağrısıyla düzenlenen özel oturumunun ardından bölgede yaşanan insani kriz, tekrar dünya gündemine geldi. İngiltere ve Fransa eş başkanlığında yapılan özel oturumda kriz ele alındı. Oturumda, uluslararası kamuoyuna Arakan'daki kriz için acil adımlar atılması gerektiği çağrısında bulunuldu. Son bir yılda 723 bin Arakanlının yerlerinden edildiği belirtilen açıklamada, ordusunun sorumluluğunda gerçekleşen ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisine girebilecek insan hakları ihlalleri konusunda BM Araştırma Misyonu'nun bulgularının derin endişelere neden olduğu kaydedildi.
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Arakan krizi tekrar dünya gündeminde
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